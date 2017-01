María Patiño, tras la muerte de su padre: "Quiero dar las gracias por tanto apoyo"

María Patiño ha vuelto al 'Deluxe' pocos días después de fallecer su padre. La presentadora ha querido agradecer a todo el apoyo recibido durante estos días. "Es una situación que por desgracia vivimos todos, es ley de vida", ha declarado. Muy afectada, María ha narrado un episodio muy doloroso para ella: "Mi padre era un hombre muy rígido en muchas cosas pero me dio total libertad en todo en mi vida, jamás me ha juzgado por nada. Un día, a una compañera le dije con total naturalidad que mi padre padecía cáncer y cuando lo vi publicado en una entrevista sentí que le había traicionado, me sentí culpable". A pesar de eso, también ha querido agradecer a los directores de las publicaciones del corazón el trato que ha recibido durante el proceso: "Me siento muy orgullosa de formar parte de la prensa del corazón".