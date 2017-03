Lucía: "La madre de Feliciano López llamaba tonta a mi hija Alba delante de mí"

Lucía, madre de Alba Carrillo: "Mi hija fue un simple capricho para Feliciano López"

La madre de Alba Carrillo ha relatado cómo era el día a día de la pareja. Según ha explicado Lucía, el tenista no estuvo realmente enamorado de su hija: "Simplemente fue un capricho para él, Feliciano López no tiene ni idea de lo que es el amor, no sabe qué es eso".

Lucía: "Feliciano fue a una despedida de soltero en la que algo extraño pasó..."

Según ha explicado Lucía, tras una discución de la pareja, Alba Carrillo llamó a su madre para explicarle el estado en el que el tenista volvió a casa. Según ha contado Lucía, Feliciano López acudió a la despedida de soltero de un amigo, despedida de soltero en la que ella asegura pasó algo extraño: "Ahí pasó algo raro, ahí hubo mucho más que unas copas". ¿A qué se refiere la madre de la modelo?

Lucía, madre de Alba Carrillo: "Me alegro cuando Feliciano López pierde"

Sin pelos en la lengua, la madre de Alba Carrillo ha reconocido que en la intimidad de su hogar se alegra junto a su marido cada vez que Feliciano López pierde un partido. "Él nos ha hecho mucho daño, le deseamos el mal, sí".





