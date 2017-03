Melani Olivares: “No me gusta estar embarazada, he engordado 25 kilos”

La actriz que interpretaba a Paz en 'Aída', Melani Olivares, ha concedido su última entrevista antes de dar a luz. La actriz que está embarazada ya de nueve meses. ha contado cómo está llevando su estado de buena esperanza. Aunque parece que no todo es tan bonito como parece ya que ha engordado 25 kilos y ha admitido: "me he comido a mí misma". Además, está deseando ser madre porque parir, es una de las cosas que más ilusión le hacen.