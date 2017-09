Belén Esteban suelta la madre de todas las bombas: "Campanario quiso que nos viéramos sin que nadie se enterase"

Nada más comenzar la entrevista Belén ha comenzado a relatar lo ocurrido el día 9 de agosto . Se encontraba de vacaciones disfrutando de una agradable comida junto a Miguel y a sus suegros cuando recibió una misteriosa llamada telefónica: María José Campanario se estaba poniendo en contacto con ella mientras estaba ingresada . Incrédula, Belén descolgó y nos cuenta qué le dijo la mujer de Jesulín de Ubrique: "La noté nerviosa y agitada. Me felicitó por lo buena madre que soy y quiso quedar conmigo en mi casa, a solas, sin que nadie se enterara" .

Días más tarde Kiko Hernández soltó la gran noticia: María José Campanario podría tener cajas de zapatos llenas de recortes de Belén Esteban en su casa. Ante este revés, Belén hizo una llamada telefónica a alguien de confianza de Ambiciones y esta persona se le confirmó: "No tiene una sino que tiene seis cajas con recortes míos"

Tras la llamada, Belén quedó preocupada y, tras una charla con Raúl Prieto, directo de 'Sálvame', decidió ponerse en contacto con Jesulín para contarle lo que había ocurrido. Pero la respuesta de éste no le gustó nada y por eso Belén ha decidido contarlo todo, a raíz de que su ex pareja no dijera nada y le colgara el teléfono.