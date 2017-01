Barrachina, de su ex pareja Escassi: "Su nueva mujer le ha solucionado la vida"

La ex pareja de Álvaro Escassi, Mercedes Barrachina, se ha sentado en el 'Deluxe' para opinar sobre el reciente matrimonio del padre de su hija con Raquel Bernal, una venezolana multimillonaria. Kiko H. ha afirmado que mucha gente afirma que Escassi ha dado un braguetazo, y ella no le ha dado la razón (del todo): "No sé si ha dado un braguetazo, lo que sí se es que le ha solucionado la vida".