Aída Nízar relata el infierno que ha vivido tras 4 años fuera de la televisión

Aída ha vuelto a la televisión como concursante de 'GH VIP' después de casi cuatro años apartada. Ahora, se ha sentado en el 'Deluxe' para contar el infierno que ha pasado. "He tenido muchos momentos de tristeza e impotencia por no poder volver a la televisión. Me enfada con mi hermana cuando me decía que ya quedaba poco para volver y no la creía, estaba desesperada", comenta Aída.