Kiko Hernández muestra por primera vez a sus hijas Abril y Jimena

Kiko se ha sentado con Jorge Javier pendiente del teléfono móvil, es la primera vez que se separa tanto tiempo de sus hijas, que nacieron con seis meses y tres semanas de gestación. Abril y Jimena nacieron con algo más de seis meses de gestación, cogiendo por sorpresa a Kiko Hernández, que la noche de antes habló con la persona gestante y le comunicó que todo estaba en orden. Horas más tardes recibió la gran noticia, ¡las niñas acababan de nacer! El colaborador ha compartido con los espectadores los mensajes que se intercambió con la mujer gestante y su marido y se ha mostrado visiblemente emocionado al leer la gran noticia de su reciente paternidad.

A las dos semanas de nacer Abril y Jimena, Kiko Hernández recibió la mala noticia. Las vidas de tanto las niñas como de la madre gestante estuvieron en peligro durante los últimas días de embarazo. Una de las niñas estuvo arañando la placenta de la madre y esto provocó que el parto tuviera que adelantarse. Además, una de ellas nació con parada cardiorrespiratoria, lo que ha provocado la emoción del colaborador al recordar lo injusto que podría haber sido para la pequeña sufrir una muerte prematura. “Me despedía cada día de ellas sin saber si al día siguiente la volvería con vida”.

No todo iban a ser lágrimas en el regreso de Kiko Hernández al 'Deluxe'. Después de hacer un alegato a favor de la gestación subrogada ha mostrado su decepción con Lydia Lozano, la cual no le habría llamado según el colaborador. Kiko solo ha recibido un par de mensaje de su compañera pero tiene más que decir, en esta ocasión a sus hijas: "Si el día de mañana, en 18 años, me encuentro sentadas aquí a Abril o a Jimena en el poli con Conchita... ¡no se os ocurra!"

Mila Ximénez se ha mostrado muy emocionada incluso antes de que Kiko Hernández pisara el plató del 'Deluxe'. Pero la colaboradora tenía que meterse en la piel de entrevistadora y ha hecho una de las preguntas más complicadas de la noche, si en algún momento se le ha pasado por la cabeza el sentimiento de arrepentimiento, cuando estaba viviendo tantos inconvenientes en el Hospital. Kiko lo reconoce pero insiste en que se arrepiente de haber pensado de esta forma: "Mi vida ha cambiado a mejor".

Ha esperado hasta el final de la entrevista para compartir con la audiencia la foto de sus "dos amores". Kiko Hernández ha mostrado orgulloso una imagen en la que aparece junto a Abril y Jimena con una sonrisa de oreja a oreja. Pero es más, una de ellas presenta un rasgo muy común en la familia de Kiko. ¿A qué se refiere el colaborador?