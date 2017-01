Las redes sociales se vuelcan con María Patiño tras la muerte de su padre

Arropada por sus compañeros de programa, María se enfrentaba a una noche sin duda muy dura en la que la pasión que siente por su profesión le permitía llevar a cabo las entrevistas a Julio Iglesias Jr., Santiago Segura, Irma Soriano y Carlota Corredera con una envidiable entereza.

Muchos de los colaboradores de 'Sálvame' han querido mostrarle a la periodista su apoyo a través de preciosos mensajes en las redes sociales en los que dejan más que claro la estrecha relación que mantienen y la admiración que sienten por ella. Mucho ánimo, compañera.

@maria_patino Mi pequeña gran luchadora no te me rindas ,por que ya sabes "ellos no se van nunca ,están en tu corazón ".Siente mi abrazo