“A mí me va a dar algo”, ha llegado a asegurar una Carmen nerviosísima que veía como no conseguía los siete aciertos y Emilio le pisaba los talones, y no le dejaba avanzar. La tensión entre ambos concursantes ha sido máxima hasta el último segundo en el que Carmen ha conseguido hacerse con la victoria y pasar a la ansiada prueba final del Minuto Diabólico.