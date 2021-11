La nueva temporada de ‘Alta tensión’ se estrena este martes con muchas novedades: cambio en las pruebas y en la dinámica del programa

Además, la prueba ‘A por todas’ cuenta con cambios en su puesta en escena. Al acertar cada casilla, primero se enciende una bombilla y después aparece un fragmento de imagen. Las bombillas que explotan que quedan en rojo y en esa casilla no se desvela lo que hay debajo. La idea es que la imagen que se esconde detrás de cada casilla conforme una sola imagen (relacionada con el título del panel). Como en un rompecabezas, los concursantes tendrán que adivinar de qué imagen se trata. Si lo resuelven de forma correcta (en cualquier momento de la prueba, no necesariamente al final), consiguen el comodín. Si falla, puede seguir participando en el panel, pero ya no opta a resolver la imagen y ganar el comodín.