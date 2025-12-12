Exclusiva | Las imágenes de la madre y el padrastro trasladando el cuerpo sin vida del niño de Almería

'El Programa de Ana Rosa' ha accedido en exclusiva a las imágenes del día del crimen del niño de Almería

Exclusiva | Los audios de la coartada del padrastro del niño de Almería: "No sé nada de ella ni del niño"

El asesinato del pequeño de cuatro años en Almería, presuntamente a manos del novio de su madre y ante la propia mujer, ha conmocionado a toda España.

Después de que saliese a la luz que la pareja de la madre del pequeño habría abusado de él para más tarde acabar con su vida a golpes, 'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes del día del crimen en las que la madre y el padrastro son captados por unas cámaras de seguridad trasladando el cuerpo sin vida del niño de Almería.

En las imágenes, aparecen Bárbara y Juan David trasladando el cuerpo ya sin vida del pequeño

Son las 17:45 de la tarde del 3 de diciembre, el día del crimen, cuando unas cámaras de seguridad captaron la imagen del Bárbara y Juan David trasladando el cuerpo ya sin vida del pequeño, cubierto por una sábana y con los pies descubiertos.

Es el padrastro el que traslada en brazos el cuerpo sin vida del niño hasta la playa en la que poco más tarde depositan su cadáver.