Exclusiva | Las imágenes de la madre y el padrastro trasladando el cuerpo sin vida del niño de Almería

Las imágenes del día del crimen del niño de Almería, en 'El Programa de Ana Rosa'.. telecinco.es
El asesinato del pequeño de cuatro años en Almería, presuntamente a manos del novio de su madre y ante la propia mujer, ha conmocionado a toda España.

Después de que saliese a la luz que la pareja de la madre del pequeño habría abusado de él para más tarde acabar con su vida a golpes, 'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes del día del crimen en las que la madre y el padrastro son captados por unas cámaras de seguridad trasladando el cuerpo sin vida del niño de Almería.

En las imágenes, aparecen Bárbara y Juan David trasladando el cuerpo ya sin vida del pequeño

Son las 17:45 de la tarde del 3 de diciembre, el día del crimen, cuando unas cámaras de seguridad captaron la imagen del Bárbara y Juan David trasladando el cuerpo ya sin vida del pequeño, cubierto por una sábana y con los pies descubiertos.

Es el padrastro el que traslada en brazos el cuerpo sin vida del niño hasta la playa en la que poco más tarde depositan su cadáver.

