Ricky Martin rompe su silencio sobre su divorcio de Jwan Yosef: "Nos miramos a los ojos y sonreímos"

Es más, nos contaba cómo reaccionaron sus hijos: “Bueno papá ¿Tú estás bien? ¿Estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, estamos bien”.

Su separación no le ha hecho cambiar de opinión con respecto al matrimonio, que cree que es “maravilloso” y un “lindo símbolo” para sellar el amor. Eso sí, para hablar de una nueva relación habrá que esperar un poco: “Con calma, lo quiero pasar bien, pero sí me veo en otra relación. A mí me encanta estar enamorado”.