Carmen Borrego defiende a Mª Teresa Campos de Edmundo y carga contra Raquel Arias por justificarle: “Tú no estás capacitada para afirmar o desmentir”

“Alguien que dice que mi hermana y yo no hemos estado con mi madre… No sé que tiene de juzgar de nosotras si no nos conoce, según él. Estoy cansada de que diga y hable de nosotros. No tengo nada que ver con este señor, yo no he tenido ninguna relación con este señor. No le deseo ningún mal… Que se vaya a Chile y que no vuelva. Adiós con el corazón”, carga Carmen Borrego sobre Edmundo Arrocet, tras sus declaraciones en el programa de Cuatro, 'Viajando con Chester'.