La importancia de la perspectiva: cómo los niños darían respuesta a algunos ‘grandes problemas’ de la humanidad

Una de las grandes virtudes de los niños es su gran imaginación. Y, uno de los grandes problemas de la humanidad, muchas veces, es la falta de la creatividad, pero no porque no se tenga, sino porque no se entrena ni se fomenta, y se va apagando. Los niños no carecen, ni mucho menos de estas aptitudes, de hecho son las criaturas más ingeniosos. Crean con pureza, y analizan el mundo que les rodea con tanta curiosidad como inocencia, y el resultado de sus conclusiones es sorprendente y apasionante.