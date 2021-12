Sandra se alía con Gemeliers contra Luis, y Julen lo remata









Desde la misma madrugada del jueves pasado se apreció una clara alianza entre Sandra Pica y los Gemeliers, dejando un poco de lado a Luis Rollán. La maniobra parece clara y fue ejecutada con tanta rapidez como limpieza. Ni siquiera tuvieron que hablar para tomar una posición que indicaba con claridad a sus seguidores que debían concentrar sus votos en el otro nominado. Solo hace falta ver la distancia física que había entre unos y el otro mientras cenaban esa misma noche. El talento de Jesús para espiar detrás de las paredes quiso que se enterase de que Luca les había metido dos puntos, por lo que ellos respondieron dándole cuatro a Luis por pura estrategia. Así intentaban que su amigo tuviese más puntos y librarse ellos de la última nominación. Ya ahí habían empezado señalando a Luis como su rival natural.

Después de esa primera noche hemos podido ver mucho más cerca a Sandra de los gemelos que de Luis, estableciendo con ellos una especie de alianza invisible cuyo principal fallo es su excesiva visibilidad. Les une el interés común. Todos quieren llegar a la final y ni Sandra ni los gemelos han dudado en poner una especie de señuelo a Luis con el fin de que sea él quien no logre ese objetivo. De alguna manera, lo han echado a los leones. Así las cosas, tuvo que ser Julen anoche quien terminase de rematarlo. Y lo hizo con un tuit donde le acusaba de no haber cuidado lo suficiente a Sandra, tal como le prometió antes de su expulsión.

El texto del tuit de Julen es el siguiente: “Para Luis: has ido contra tus ideales estás confiando y defendiendo con tu silencio cosas que no han sido ni son justas te dije que me cuidarás a Sandra pero.. Prefieres cuidar al Grinch Pinochero Te quiero Sandra”. He respetado la literalidad del mensaje a pesar de la ausencia de puntuación y otros errores de redacción que hasta hacen daño a la vista. Como es lógico, Luis quedó hundido con el mensaje y Sandra tuvo el coraje de no defenderle, convencida de que si lo dice Julen por algo será. Además, no hacía otra cosa que darle la razón cuando afirmaba que Luis había estado menos a su lado que los Gemeliers por encontrarse aquel algo bajo de moral.

En la realidad paralela de Sandra resulta que no ha sido ella, junto a Jesús y Dani, quien ha puesto distancia con Luis sino al contrario. Julen tenía siempre en la casa las muletillas de bro y hermano, para luego no desaprovechar la oportunidad de convertirse en Caín nada más pisar la calle. El problema de Luis es que es demasiado inocente y ha sido generoso con todos sus compañeros. De Julen ha tenido la mejor de las opiniones, llegando a considerarlo su otra mitad en el programa. Siempre habló bien de él, repitiendo que tenía un corazón enorme y sugiriendo una falta de maldad que me voy a permitir discutir. A los hechos me remito: su mensaje a una persona que lleva casi cuatro meses encerrado en una casa, sabiendo el bajonazo de moral que le iba a producir, desmiente esa opinión tan generosa expresada por Luis sobre él.

En algún momento he dicho que Jesús me parecía un lobo con piel de cordero y su hermano un lobo con piel de lobo. Pero Julen no me ha engañado nunca. El que se mostró en la gala de anoche es ese mismo Julen que siempre vi y nunca me gustó: arrogante, chuleta, bravucón y perdonavidas. Él mismo echa tierra sobre su propio tejado afirmando que se ha sentido querido por toda la casa, excepto por Cristina. Por eso nominó a buena parte de sus compañeros, incluyendo aquellos que tanto le quisieron, como Isabel, Cynthia o los Gemeliers. Pero, claro, a él le ofende que Luis le diera dos puntos el pasado jueves. Julen fuera de la casa y Sandra dentro se han ocupado de agrandar los puntos que a esta le dio Luis. “Me está cascando puntos desde hace semanas”, decía Sandra a los gemelos. Pero no es tanto así.

Luis solo le ha dado cinco puntos a Sandra en catorce nominaciones. Y no hace muchas semanas que le dio el primero. Concretamente, fue en la semana 11. Solo le dio puntos en tres nominaciones, la primera hace tres semanas. Ya puede inventarse otra cosa Sandra, a ser posible que no sea tan fácilmente rebatible. Aunque tampoco hace falta que justifique su alianza con los Gemeliers en contra de Luis. Puede jugar como quiera este juego, pero a ser posible sin mentiras. Ni con medias verdades, que son aún peores. Ella sabe perfectamente que Julen se refiere a los dos puntos del jueves cuando afirma que no la ha cuidado como él le pidió. Como si todo dependiera de las nominaciones.

Julen dijo anoche que ha salido de la guerra, pero está visto que para él no ha terminado. Lo entiendo porque está Sandra todavía en juego, pero su fijación por Cristina parece ahora extenderse a quien ha sido su compañero más fiel, a quien acusa de no haber defendido lo que considera justo. Sin embargo, yo le he visto opinando abiertamente contra Emmy o contra Cristina, por poner dos ejemplos, cuando con ambas ha tenido una excelente relación. Pero no todo le gustó en ellas, como es lógico. En las últimas semanas ha defendido a Sandra frente a Cristina en varias galas, e incluso al propio Julen. Tanto negando que ella haga pocas cosas en la casa como poniendo en valor el trabajo de Julen (y el suyo propio) en Mujeres y hombres y viceversa. En ambas ocasiones partía de una interpretación errónea de lo dicho por Cristina. La periodista nunca dijo que Sandra no diese el callo en la casa, solo que dormía mucho, lo cual es una realidad incuestionable. Por su lado, tampoco denigró el trabajo en el desaparecido dating show, solo se refería a la experiencia de Julen con las relaciones amorosas de carácter público. El mensaje a Luis es muy injusto y está perfectamente dirigido. Es el objetivo esta semana.

Observatorio de nominaciones

Mucho se ha hablado de si Cristina y Luca heredaron los enemigos que logró tener Frigenti en solo tres semanas o, muy al contrario, este fue víctima de los enemigos de Cristina. Es indudable que a esta la llamaron altiva cuando llevaban apenas 48 horas de encierro, lo cual me pareció entonces un poco precipitado. En un lapso de tiempo tan breve no parece sensato hacer un juicio tan severo a una persona, salvo que concursantes como Fiama o Lucía hubieran empezado tan pronto su concurso y en lugar de analizar el comportamiento de una compañera de piso estuvieran opinando de una rival. Pero las primeras galas fueron donde Frigenti se hinchó a recolectar enemigos. Canales, Cynthia, Isabel y Sandra fueron algunos de los compañeros con los que chocó de forma sonora.

Si hay un indicador que nos saque de dudas sobre qué concursantes han despertado más animadversión entre sus compañeros ese es el de los puntos en las nominaciones de cada semana. Independientemente de si duraron más o menos en el concurso, se puede comprobar dividiendo el número de puntos recibidos entre las semanas de permanencia. Excluyo de este criterio a Chimo, Bigote y Sofía porque participaron en una, dos y tres nominaciones respectivamente, lo cual parece demasiado escaso porque no da opción a corregir un exceso de votos, así como justo lo contrario. De la observación del ranking resultante con los concursantes más y menos votados se aprecia claramente que no hay color entre las enemistades logradas por Adara y Frigenti respecto a todos los demás.

Adara recibió una media de 18,4 puntos cada semana, seguida muy de cerca por Frigenti con 16,8 puntos. Ambos encabezan el ranking, habiendo un hueco importante entre ellos y el tercer clasificado. Más bien tercera clasificada, porque se trata de Cristina, con solo 8,6 puntos de media por nominación. Cynthia, Emmy, Luca, Sandra, Canales y Lucía ocupan los puestos entre el 4 y el 11, superando todos ellos la media de 6 puntos. Los demás tienen entre el 3,5 de Fiama y un bajísimo 1,4 de Luis, a quien solo le dieron 20 votos, 4 de ellos esta última semana.

Se puede calificar de ficción, pura realidad paralela, el que Frigenti sufriera la contaminación de los enemigos de Cristina, toda vez que la media de votos de esta es muchísimo más baja. Si ya lo desmentían los hechos, la estadística no hace otra cosa que corroborarlo.

Moleskine del gato

Solo una cosa más sobre el repescado reventado. Anoche le parecía mal que Caparrós aflorase unas supuestas infidelidades de Julen previas a su paso por el concurso. El argumento era que no debían tratarse al ser algo presuntamente sucedido hace un tiempo. Como si él no hubiera metido en la casa un conflicto suyo con otra concursante llamada Isabel Rábago, producido un año y medio antes y completamente ajeno al concurso. La ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás.

Una votación sin sorpasso es como un jardín sin flores o una orquesta sin director. Algo tan raro de ver últimamente como un repescado que no esté reventado. En esta última votación para expulsar tenemos ya sorpasso, aunque es posible que sea solo el primero de unos cuantos más. Empezó la gala de anoche así: 54,2 %, 45,0 % y 0,8 %. Y a poco de llegar a su fin había dado la vuelta de esta forma: 48,8 %, 50,4 % y 0,8 %. Casi 5 puntos y medio cedió el más votado al segundo, intercambiando así sus posiciones. Poco se debe estar votando para que se dé un baile tan espectacular. En todo caso, y viendo anoche el panegírico de algunos colaboradores a Sandra es de lógica que sea ella la salvada en los últimos porcentajes ciegos oficiales.

No sé hasta qué punto es una leyenda urbana lo de que la familia de Sandra tiene mucho dinero porque le tocó a una abuela suya el Euromillón hace unos años. Si así fuera, lo han custodiado bien para poder estar gastando ahora en salvarla, lo cual no debieron considerar oportuno hacer cuando participó en otro reality el año pasado. Sospecho que entonces era más fácil hacerla ganadora que ahora, con espectadores mucho más organizados votando a favor de uno u otro concursante. En cualquier caso, si los seguidores de los ya finalistas creen que esta votación no va con ellos se equivocan de medio a medio.

Luis no es un peligro con vistas a la final, pero sí lo pueden ser Sandra y los Gemeliers. Dado que se ha concentrado el voto en Sandra y en Luis, lo de los gemelos es una batalla perdida, pero si se salva Sandra será la peor de las noticias para los que quieren el triunfo de Luca Onestini o Cristina Porta. Contra dos rivales fuertes, como Sandra y Gemeliers, la cosa se puede poner muy cuesta arriba. Por tanto, yo estaría votando para salvar a Luis, adelantando el gasto previsto para hacer ganador a mi favorito. Guardarlo todo para la final no parece el mejor plan. Puede ser pan para hoy y hambre para mañana.

El resorte por el cual Cristina propuso ir a pedir una hora sin cámaras justo después de saber que ella y Luca eran finalistas me parece una torpeza de calibre sideral. De acuerdo que después recogieron cable y no lo pidieron, pero tenía razón el italiano en que era algo feo hacerlo en ese momento. Condicionar algo así a una noticia sobre la situación de la pareja en el concurso significa alterar el sentido de ese recurso. Deben pedirlo si tienen necesidad de hacer algo que con cámaras no llegarían nunca a hacer. Y esa necesidad no puede depender de ser o no finalista. Me pasa igual que cuando piden la hora sin cámaras para aprovecharse y disfrutar de una cena, sin más, como hicieron Julen y Sandra. En ambos casos parece que buscasen el impacto que pueda tener en la audiencia, sin el respaldo de una necesidad real.

La prueba semanal que ayer terminó me ha parecido de las más divertidas en esta primera edición de Secret Story. Y eso compensa que no la hayan superado. Parece que podían cometer 50 errores y hacía días que dejaron de contarlos. Lo decía Cristina hace días con el texto de la prueba en la mano: tenían que estar siempre de pie en las casillas del calendario de Adviento. Lo cual decía convenientemente recostada en el sofá. Lo siento por ellos, pero me reí en ese momento y en otros muchos. Por eso estoy muy agradecido.

El Gato Encerrado