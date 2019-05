Yolanda entre Leo y Bruno, los dos polis de ‘Brigada Costa del Sol’: “Lo siento Starsky, estoy buscando a Hutch”

Ese verano murió Elvis y Bruno pensó “Qué le quiten lo bailao”, pero cuando llegó su momento sintió que todavía le quedaba mucho rock and roll por delante. Tony Curstis, la Faraona, los primeros locales de ambiente, fiestas de verano, discotecas a reventar… Torremolinos era el centro del mundo el verano de 1977, un mundo en el que no solo la grifa te hacía volar y había tentaciones que no se podían controlar.