En diciembre del año pasado saltaban las alarmas por unas duras declaraciones de Cristina Rodríguez sobre el estilista y también jurado de 'Cámbiame', Pelayo Díaz . En respuesta a la pregunta de si mantenía la relación con sus compañeros de programa, la diseñadora fue contundente: "Con Natalia, con Juan Avellanada y con Marta Torné, nadie más". Así confirmaba su nula relación con el diseñador. Pero, además, fue un paso más allá: "Si le veo, no sé si le saludaría". Cristina Rodríguez sugirió cierto sentimiento de superioridad por parte de Pelayo: "No sé si es el presidente de EE.UU. o diseñador de Gucci". Una actitud que habría provocado el desencuentro entre los dos miembros del jurado del programa de Telecinco.

Poco tiempo después, Pelayo Díaz respondió en 'Sálvame' a las declaraciones de su excompañera: "No dijo ninguna mentira. No tenemos relación". Además, el estilista reconoció los problemas que surgieron durante las grabaciones del programa que acabaron desgastando la unión. También confesó haber intentado limar asperezas con Cristina Rodríguez, pero no obtuvo respuesta. Pelayo, más conciliador, zanjó el tema de forma comprensiva: "Creo que sí la saludaría. Me quedo con lo bueno y la respeto mucho".