2 de agosto de 2020. Esta es una fecha que muchos no olvidarán. Ese día fue el cumpleaños de Isabel Pantoja y lo celebró junto a sus más allegados en la finca de Cantora . Atrás quedaba esa gran fiesta que organizó el año anterior. Este 2020 requería un festejo más íntimo y familiar y allí acudieron sus hijos Kiko Rivera e Isa , sus parejas Irene Rosales y Asraf Beno y su sobrina, Anabel Pantoja , junto a su novio Omar 'El negro'.

Ese día ocurrió algo que lo cambió todo. Kiko, tal y como contó en 'Cantora, la herencia envenenada' , descubrió que su madre le había mentido durante años, que las pertenencias que su padre Paquirri le habían dejado tanto a él como a sus otros dos hermanos (Fran y Cayetano Rivera) estaban guardadas bajo llave en una habitación de la finca y que nunca fueron robadas . También contó que pidió explicaciones a su madre pero no se las dio.

Tras este demoledor testimonio han surgidos otras voces que especulan sobre lo que no se ha contado sobre ese día. Diego Arrabal insinúa en 'Viva la vida' que aquel domingo a Kiko se le dijo "tú cállate, que no eres hijo de Paquirri" mientras que en 'Sábado Deluxe' apuntan a una gran bronca que culminó con el teléfono de Kiko estampado contra la pared. ¿Qué pasó realmente? ¿Tienen credibilidad estas aportaciones? Echamos un vistazo a Instagram para intentar descubrir qué pasó ese fin de semana.

Reunión de primos en Cantora

El sábado, Anabel y Omar acuden a una boda en Zahara de los Atunes y no vuelven por Cantora (a juzgar por las imágenes que cuelgan en sus redes). Entonces, Anabel podría estar diciendo la verdad cuando asegura que ella no estuvo el día 2 en Cantora.

Kiko e Irene, los más ausentes ¿por la bronca?

Por su parte, Irene (que respondió a la foto de Kiko con un "Falto yo. El domingo me tenéis allí familia. Os quiero") comparte una imagen en la piscina el día 2 de agosto, posando con uno de los bañadores de Anabel Pantoja. ¿Era ajena Irene a lo que acababa de descubrir su marido? ¿Esta foto se tomó antes o después del hallazgo de los trajes y pertenencias de Paquirri en Cantora?

Isa Pantoja y su versión del cumpleaños en Cantora

Todo apunta a que fue Isa quien más días estuvo en Cantora, pues comparte fotos desde allí los días 3 y 14 de agosto. Cabe destacar el texto que añade junto a la imagen del día 3: "Vuelta a empezar. Y aunque el Covid no nos ha dejado celebrarlo por todo lo alto, os juro que lo he disfrutado como una niña. La familia y amigos cercanos. Nos faltó mi sobrino mayor. Pocos pero los suficientes". ¿Se lo pasó tan bien Isa como dice o quizás no se percató de la que se lio aquel fin de semana en la finca?