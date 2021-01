Consejos para perder peso si tienes un metabolismo lento

Que para las personas con metabolismo lento bajar de peso es más complicado es una realidad, pero no es imposible. Para ello, deberemos hacer cambios en nuestra rutina alimenticia y deportiva, algo que será mucho más sencillo si contamos con el comodín de la tecnología. ¿Quieres saber cómo perder peso si tienes un metabolismo lento? Pues sigue leyendo.

¿Qué es el metabolismo lento?

¿Qué tipo de ejercicio tendremos que hacer para perder peso en esta situación?

Fitbit Inspire 2 también monitoriza tu actividad diaria , es decir, no solo permite que lleves un control de tus entrenamientos, sino también de tu vida cotidiana. Tal y como dicen los expertos, llevar una vida activa es muy importante para conseguir nuestro objetivo, y por ello Fitbit Inspire 2 mide los pasos que das, la distancia que recorres o los pisos que subes .

Cambiar hábitos como no coger el ascensor o andar hasta tu puesto de trabajo harán que bajar de peso sea tarea fácil. Y si eres de esos que necesitan que alguien les anime para levantarse del sofá, Fitbit Inspire 2 posee un sistema de alertas con avisos para moverte . ¡Así no tendrás excusa!

¿Los hábitos alimenticios son importantes para bajar de peso en estos casos?

Adaptar nuestra dieta a nuestra vida es vital. Si estamos todo el día trabajando sentados no comeremos lo mismo que un atleta olímpico, porque la energía que necesitamos para nuestro día a día no será la misma. Para personas con metabolismo lento la ingesta de proteínas y de grasas saludables será casi obligatoria .

Esta opción realizada con una base de datos local muy amplia, podrás anotar la comida que consumes diariamente, para así llevar un control de las calorías que consumes a diario. La principal ventaja de esto es que podrás ver una comparativa con las calorías que has consumido y las que has quemado (con la función ‘registro de calorías’ de la que ya hemos hablado). De esta forma, verás si estás o no cumpliendo tus objetivos y tendrás mucho más fácil encontrar el equilibrio que hará que bajar de peso sea mucho más sencillo. ¿A qué esperas para conectar con tu salud?