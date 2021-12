Consejos para que el estrés no afecte a nuestra alimentación

La comida, en estas épocas de estrés o ansiedad, se convierte en una vía de escape a los sentimientos o emociones que no somos capaces de gestionar. Al comer, puedes sentirte más relajado, e incluso más feliz, pero después de comer compulsivamente, aparece el sentimiento de la culpabilidad y tristeza porque no te sientes bien contigo mismo por haber comido tanto. Así como las personas que llevan dietas más estrictas o controlan mejor su alimentación, responden más compulsivamente a la ingesta de alimentos que los que no lo hacen. Además, esa ingesta suele hacerse de alimentos con alto contenido en azúcar, grasas, sal y calorías. La consecuencia es que se aumenta el riesgo de padecer obesidad y se pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes o hipertensión, entre otras.

1. Saber qué situación nos impulsa a comer sin medida y llevar un registro en el que podamos anotar todos los momentos en el que hemos sentido esa necesidad de atracar la nevera y por qué ha sido. Para ello, una buena opción es hacernos una serie de preguntas como: ¿Qué pensamiento me ha llevado a ello? ¿A qué hora he sentido esa necesidad? ¿Qué alimento he elegido y cuánto he comido? Con estas preguntas y sus respectivas respuestas podremos llegar a una conclusión para gestionarlo y ponerle solución.