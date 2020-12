Aprende a dormir mejor gracias a la tecnología: el significado de tus sueños y las fases del descanso

El descanso es vital para nuestro rendimiento diario. Esto es lo que afirman todos los expertos en la materia. En lo que también coinciden es que dormir mucho no es sinónimo de dormir bien, sino que para tener un sueño reparador y de calidad debemos entrar en la fase REM del sueño. Es aquí donde nuestro cuerpo se reinicia y donde muchos de nosotros soñamos con cosas que, a priori, no tienen sentido, pero que en realidad pueden tener significados sorprendentes. ¿Quieres saber qué significan tus sueños?

Los sueños y su significado

Soñar es algo que hacemos todos. En muchos casos, estos sueños pasan desapercibidos o ni siquiera los recordamos cuando nos despertamos. Sin embargo, hay ocasiones en las que dejan huella en nosotros, o al menos nos generan cierta curiosidad. Porque sí, muchas de las cosas que soñamos tienen cierto significado, e incluso pueden llegar a augurar ciertas cosas. Sorprendente, ¿no? Es por ello que hemos hecho una selección de los sueños más comunes y recurrentes para que no te quedes con la duda de saber lo que significan. ¡Ahí van!

Mil significados para uno de los sueños más comunes. Si el agua que brota de la fuente es cristalina y limpia, estate tranquilo porque no tendrás preocupaciones, y en caso de tener problemas con alguien cercano vas a solucionarlos. Si lo que brota es agua turbia, vienen rivalidades con distintas personas, ira y odio. Y si la fuente que brota en tu sueño está en propia casa, significa que estás en plena fase creativa, con muchos proyectos en mente e ideas que desarrollar.

Cuidado con este sueño porque muchas veces implica verte a ti mismo escenificando algunos problemas emocionales que tienes pero que, a nivel racional y en tu vida diaria, no quieres reconocer. Es como desnudarte completamente, emocionalmente hablando, en sueños.

Si comes fruta en tu sueño vienen buenos tiempos para ti. Prosperidad y muy buena salud es lo que te espera en un futuro próximo. Siempre y cuando que la fruta con la que sueñes no sea el limón, ya que en este caso tendrás que pasar por un “mal trago” o alguna situación amarga y desagradable.

Si sueñas con tu funeral, implica que la relación con tu pareja no está yendo como esperabas, que es un amor fallido o que no estás en tu mejor momento amoroso. Si sueñas con el funeral de otra persona a la que no pones cara, significa que alguien a quien quieres se alejará de ti. Pero si identificas a la persona que fallece, entonces le estarás alargando su esperanza de vida.