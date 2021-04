Hasta hace poco, estábamos acostumbrados a recibirlas casi exclusivamente en el contexto laboral o en algunos conflictos personales, pero cada vez nos enfrentamos a un mayor número de críticas. Estamos muy expuestos: compartimos en redes sociales nuestras rutinas, nuestros planes, nuestras opiniones y nuestras reflexiones. Y aunque no seamos personajes públicos, nos hemos tenido que enfrentar a comentarios, no siempre constructivos, que pueden comprometer nuestros sentimientos y nuestro bienestar emocional. En el Método Vázquez by Fitbit, el presentador Jesús Vázquez explora la verdad que hay detrás de algunos mitos al respecto: ¿cómo afectan a nuestras emociones?