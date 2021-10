El ejercicio mental tonifica el cerebro: salir de la rutina y afrontar nuevos retos aumenta las conexiones neuronales

Llevar una vida activa y hacer deporte nos ayuda a prevenir enfermedades, pero ¿desarrollar nuestro cerebro también? Cuando hablamos de ejercicio y salud seguro que lo primero en lo que pensamos es en ir al gimnasio o salir a correr, pero cuidar nuestra mente es igualmente importante.

Jesús Vázquez y la cantante Gisela hablan en la nueva entrega del Método Vázquez by Fitbit sobre la salud mental, que ha cobrado una enorme importancia estos últimos años.

La dura experiencia de Gisela

Los últimos dos años han sido muy duros para todos, también para Gisela. La cantante venía de actuar en los Oscar y tenía por delante muchos nuevos proyectos. Pero llegó la pandemia. “Al principio me fui a lo positivo y lo vi como un momento para crear y pensar en hacer cosas nuevas. Luego la cosa se fue torciendo y empecé a desmoralizarme”, explica Gisela. El miedo al virus, a enfermar, a perder a seres queridos, a no tener trabajo… todo se le echó encima y no supo gestionarlo bien.

Identificar que algo ocurre es el primer paso para abordarlo, por lo que la artista empezó a ver vídeos de autoayuda y a asistir a charlas online. Para afrontar estos duros momentos, Gisela ha recurrido varias veces en su vida a ayuda profesional, como Jesús Vázquez: “Yo soy carne de psicólogo desde bien niño, hay que normalizarlo”. El presentador nos contó una dura experiencia que tuvo de pequeño y que, afortunadamente, hoy ha quedado atrás: “En el cole me llamaban por megafonía y decían ‘Vázquez, acuda al psicólogo’ y los demás niños empezaban por lo bajo ‘loco, loco”.

Gisela es PAS y ha sufrido ansiedad

Gisela es PAS, una persona altamente sensible. ¿Qué ha supuesto esto en su vida? “Todo te afecta más, digieres las cosas de una forma diferente. Me han ayudado a no tomarme la vida tan en serio”, nos cuenta.

La artista también ha sufrido ansiedad, lo que le ha afectado en su trabajo. “He rozado el pánico escénico”, ha dicho. Pero con ayuda consiguió trabajarlo e identificarlo. Para paliar la ansiedad la cantante nos ha contado algunas de sus herramientas: dar gracias por las pequeñas cosas de la vida (como ducharse con agua caliente), reírse con amigos, empoderarse y tener contacto con la naturaleza. “Lo necesito. Me levanto muy temprano, a las seis y media, e intento salir un poco a conectar. Tocar una planta, un árbol…”, dice. También aconseja “relativizar y tomar perspectiva” de las cosas.

Su Fitbit sense también le ayuda a gestionar su estrés y encontrar esos momentos de relajación tan necesarios. “Me obliga a estar en el presente porque yo soy dispersa. Necesito una vocecita, una cuenta atrás, una vibración… algo que me conecte y me centre físicamente en ese momento, porque me cuesta mucho que mi cabeza no se vaya a otro sitio”, añade Gisela.

Si no entrenamos el cerebro “se queda fofo”

Jesús Vázquez ha charlado con Yolanda, psicóloga, sobre el apasionante mundo del cerebro. La experta avisa de que no se trata de un músculo, pero “si no lo entrenamos se queda fofo”. Para ello es importante realizar ejercicios a nivel cognitivo, pero también físico.

“El cerebro es neuroplástico. Con el ejercicio y la experiencia, las conexiones neuronales van desarrollándose, el cerebro se tonifica y se hace más grande”, explica la psicóloga. Para ello es imprescindible salir de la rutina y afrontar nuevos retos, como por ejemplo hacer las cosas con la mano no dominante, ir al trabajo por otro camino, cambiar las cosas de sitio o ducharte con los ojos cerrados.

La psicóloga usa Fitbit sense porque le ayuda a centrarse en el presente, como le ocurre con el mindfulness. “El reloj nos ayuda a parar y a respirar. Ese parar no suele surgir de nosotros y es la tecnología la que nos ayuda a marcar el momento”.

