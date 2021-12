En cuanto a las dietas, cree que la mejor es la que a cada uno le haga sentir bien. Ella no come carne ni pescado y estuvo cinco años siendo vegana. Pero la falta de información hizo que no adaptase su dieta a sus necesidades, por lo que tras hacerse unos análisis se llevó un buen susto al ver todas las deficiencias nutricionales que tenía. Por eso ha insistido en que lo más importante es la información para, por ejemplo, saber con qué alimentos vegetales sustituir la proteína animal y no tener carencias.