El motivo por el que Agustín Pantoja cortó relación con Isa P durante nueve meses: "No me trataban igual que a mi hermano"

La hija de Isabel Pantoja ha contado el motivo por el que su tío le dejó de hablar durante meses

Isa Pantoja ha confesado el único reproche que le haría a su madre debido a la situación que vivió con Agustín Pantoja

Las duras palabras de Isa Pantoja sobre su madre: ''Es como si me hubiese quedado huérfana por segunda vez''

Isa Pantoja se ha sentado en '¡De viernes!' para romper su silencio sobre la situación que ha vivido con su madre en estos últimos meses. La hija de la tonadillera ha tenido una de las entrevistas más sinceras hasta el momento en la que se ha abierto para hablar de sus problemas familiares con Isabel y Agustín Pantoja.

Uno de los temas que se han tratado en la entrevista ha sido el motivo por el que Agustín Pantoja dejó de hablar a Isa durante meses. Los colaboradores le han preguntado por qué su madre no intervino al saber la situación tan tensa que estaba viviendo en esa casa con su tío.

Isa Pantoja ha sido muy sincera: "Esto es muy doloroso para mí". La hija de la cantante ha confesado que la no relación con su madre no viene por los problemas que se pueden tener en el día a día, sino porque no se sentía querida desde los siete u ocho años: "Empiezo a sentir que no me tratan igual que a mi hermano".

"El único reproche que le puedo hacer a mi madre es cuando pasó algo que a mí me rompió el corazón y hoy en día sigo sin superarlo", ha comentado después en el plató. Isa Pantoja ha explicado que su madre no intervino para mejorar el ambiente en la casa.

La hija de la tonadillera ha señalado que Agustín estuvo nueve meses sin hablarle por un motivo: "Estuvimos nueve meses sin hablar conviviendo en esa misma casa. A mi madre le regalaron una perrita y cuando no estaba me dejaba dormir con la perrita en su habitación. Él estaba allí conmigo y una de las veces él no quería, ya está".

Isa Pantoja les ha dicho a los colaboradores que la mala relación con su madre viene, en parte, por culpa del resto de familiares: "Yo noto diferencias". Tras esto, ha contado lo que le dijo una vez a su madre cuando su tío Agustín no le hablaba: "Mamá no te vayas, que cuando te vas me critican".

Isa Pantoja recuerda el momento de su adopción entre lágrimas

Durante el programa, Isa Pantoja se ha roto hablando del momento de su adopción: "Según Dulce, porque se lo he tenido que preguntar a ella porque a mí mi madre no me ha querido contar nada, pero con todo esto le rogué que me contase cómo había sido para quedarme con algo bonito''.