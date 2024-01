Álvaro Muñoz Escassi, mañana en ‘¡De viernes!’: “Me enteré de que era mi hija cuando ella tenía 4 años”

El jinete contará cómo se enteró de que tenía una hija y cómo sufrió cuando ella creía que era su padrino, y no su padre. “Yo me enteré de que era mi hija cuando ella tenía 4 años. Llego un día a la cuadra donde estaba la madre y veo a una niña rubia, con los ojos azules… Y digo: ‘No me lo puedo creer’. Cojo a la madre y le digo: ‘Esta niña es mía”.