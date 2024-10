Isa Pantoja, muy dura con su madre en su entrevista en '¡De viernes!': ''Me adoptó y como quien abandona a un perro''

Isa Pantoja no puede más y da un paso al frente. La hija de Isabel Pantoja acude a '¡De viernes!' para conceder una de sus entrevistas más íntimas y personales.

Cansada de polémicas, lo cuenta todo sobre la mala y casi inexistente relación que en estos momentos tiene con Isabel Pantoja. En el adelanto de lo que podremos ver el viernes, Isa es muy dura en sus palabras: ''Me he tenido que chocar con la pared para entender que no basta''.