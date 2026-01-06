¡La última hora del estado de salud de Sara Carbonero!: la presentadora se recupera tras ser intervenida con éxito

En '¡Vaya fama!' hemos actualizado todo sobre la última hora de Sara Carbonero. Hay que recordar que la periodista y ex de Iker Casillas tuvo que ser ingresada de urgencias en Lanzarote, noticia que publicaba la revista 'Semana' y de la que 'El tiempo justo' no tardaba en hacerse eco. Pues bien, ya podemos decir que la presentadora ha sido intervenida quirúrgicamente y en estos momentos se recupera en la UCI.

Almudena del Pozo ha entrado en directo en '¡Vaya fama!' para hacer una reconstrucción de los hechos: fue la propia Sara Carbonero la que no se encontraba bien y pidió ir al hospital, puesto que "ya tiene experiencia en esto": "Estaba arropada por su pareja, por José Luis Cabrera", ha contado la periodista, para añadir que ambos han pasado el fin de año en la isla de La Graciosa.

Y es que su pareja, José Luis Cabrera, tiene casa en La Graciosa, por lo que la isla es un lugar donde la periodista suele desconectar asiduamente: "Hay menos prensa que esté encima de ellos y a ella le gusta mucho la tranquilidad. Siempre que puede va allí".

Posteriormente, '¡Vaya fama!' ha dado la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero. Según la revista '¡Hola!', Sara Carbonero ha sido intervenida quirúrgicamente y todo habría salido bien: "Sara llegó al centro hospitalario con una fuerte indisposición y tuvo que ser ingresada de inmediato para estabilizar su situación. Horas después Sara era intervenida con éxito y en estos momentos se recupera favorablemente en la unidad de cuidados intensivos del hospital".

"Para Sara Carbonero, abrirse en canal es muy difícil"

"Estamos acostumbrados a que Sara Carbonero no hable nada... me pareció un discurso de valentía y coraje. Cualquiera que ha tenido esta enfermedad puede entender lo difícil que es para Sara Carbonero abrirse en canal. Luego recibió miles y miles de mensajes", ha señalado Almudena del Pozo, reaccionando al discurso en donde Sara Carbonero habló sobre su cáncer.