David Cacho 06 ENE 2026 - 15:36h.

El símbolo de la V con una mano y la otra señalando representa al chavismo desde sus comienzos

Minuto a minuto | Última hora de la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU

La detención del que fuera presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha parado de dejar imágenes para la historia. Desde su traslado a Nueva York, televisado minuto a minuto, a la difusión de las imágenes del que fuera líder de la República Bolivariana de Venezuela esposado, con gafas negras y auriculares, tapándole ojos y oídos. Pero, en las últimas horas ha llamado la atención un gesto que hizo Nicolás Maduro tras su detención.

Este gesto, que también se le ha visto hacer al hijo de Maduro y a algunos diputados venezolanos, podría interpretarse como el gesto de la paz, pero nada que ver. Se trata del gesto de la victoria y de la resistencia que popularizó Winston Churchill durante la II Guerra Mundial. Ahora ese gesto proyecta una sombra de duda sobre al menos parte del chavismo y su intención de colaborar con EEUU o de permitir elecciones libres en el medio plazo.

Es un gesto que el régimen utilizó desde el comienzo, cuando tomó el poder en momentos de crisis y que se ha visto hacer en las últimas horas por parte del expresidente Nicolás Maduro cuando llegó capturado a Nueva York y también a su hijo, Nicolás Maduro Guerra en la Asamblea Nacional.

También al mismísimo presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que es el hermano de la presidenta del Delcy. Después se hizo el gesto con Jorge Rodríguez, rodeado de diputados oficialistas. Lo que está seguro es que no debe haber hecho ninguna gracia ni gustado el gesto en la Casa Blanca.