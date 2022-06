Marc Bartra, en su entrevista más personal: su hermano mellizo, sus tres hijos y el intento de atentado que sufrió

En estos 14 años Marc ha pasado por varios vestuarios y en todos ellos se han sentido a gusto, pero si hay un grupo en el que Bartra se siente como en casa ese es en el del Real Betis: “He pasado por muchos vestuarios en los que siempre me he encontrado bien pero en este he sentido una auténtica pasada y en parte gracias a Joaquín, él es una parte fundamental del equipo”.