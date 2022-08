Carlo Costanzia se sincera al hablar de su infancia: "El acoso mediático complica el crecimiento de un niño pequeño"

“De mi madre he cogido el arte y de mi padre el carácter, la seriedad, el porte y la disciplina”, nos cuenta. A su regreso a España, se puso a fregar platos para ganar dinero. “No soy un alma solitaria, pero hay que saber estar solos. Es la única manera de trabajarse a uno mismo para después dar a los demás. Me encanta la gente, pero necesito mis espacios. Soy difícil de enamorar, pero cuando me enamoro, me enamoro hasta las trancas”.