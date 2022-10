La encerrona de Toñi Moreno a Nuria Fergó al entrevistar a su novio, Juan Pablo, fuera de plató

Juan Pablo Lauro se encontraba muy cerca del plató y Toñi Moreno ha preguntado si podía hablar con él, aunque consideraba que su pregunta era “una encerrona” para la invitada. La Fergó ha dicho que no, alegando que no lo había hablado con su novio anteriormente y, por lo tanto, por prudencia, prefería que no. Pero él ha dicho que no le importaba.