Pablo toma una decisión tras recibir el mensaje de su madre Carmen: "Quiero verla en persona"

“Pablo, hijo, soy mamá. Bueno, Carmen, tu madre. Espero que no me hayas olvidado, mi vida. No sé qué es lo que te habrán contado, pero no he dejado de buscarte ni un solo día desde el momento en que te arrebataron”, comenzaba diciendo Carmen en su vídeo, en el que añadía: “Te quiero, no te he dejado de querer ni un solo día, mi amor”.