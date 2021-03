Emoción, suerte, tensión, humor y Carlos Sobera como presentador: Telecinco trae de nuevo a España 'El Precio justo'

Sobera: "Me adapto muy bien a los formatos"

¡Una concursante rompió la ruleta el primer día de grabación!

Escuchar atentamente la descripción de los productos, observar sus características, calcular mentalmente su valor, dar su precio tratando de aproximarse lo más posible a la cifra exacta sin pasarse y… ¡A jugaaaaaaaar!

Telecinco estrenará próximamente una versión renovada de 'El Precio Justo', uno de los formatos más longevos de la televisión mundial y uno de los más exitosos del planeta, que contará con Carlos Sobera como maestro de ceremonias.

¡Una concursante rompió la ruleta el primer día de grabación!

Durante la presentación a los medios de comunicación, Carlos Sobera nos ha contado algunas anécdotas de la grabación. "Tras animar a una concursante más de la cuenta, se rompió una parte de la ruleta. Al equipo de producción no le hizo tanta gracias, pero lo solucionaron", ha contado el presentador.

Sobera: "Me adapto muy bien a los formatos"

Sobera está en El precio justo dinámico y enérgico. "Me adapto muy bien a los formatos según sean, nunca lo haría en 'Volverte a ver', pero este formato exige una actitud de fiesta, de alegría, de celebración", explicaba Sobera.

"Raro es el que no bailo, no canto o no estoy todo el rato arriba"

"Empiezo bailando casi todos los programas, raro es el que no bailo, no canto o no estoy todo el rato arriba", adelantaba el presentador, que también hacía ver que "todo el mundo está a ese compás, el público, los compañeros… porque es el tono que el programa exige".

'El Precio Justo' regresa con una imagen renovada y los elementos que convirtieron al programa original en uno de los más queridos y recordados de la televisión: sus icónicos juegos, su mítica sintonía, una sencilla mecánica basada en el cálculo, la facilidad para que los espectadores participen en el juego desde casa y un presentador muy reconocido por el público, que contará además con la colaboración y la complicidad de ‘la voz’ del programa: Luis Larrodera.

La experiencia como valor

Formatos estrella de prime time como ‘Supervivientes’, los debates de ‘GH VIP’ y ‘Volverte a ver’; exitosos programas diarios como ‘First dates’ y, por supuesto, concursos como ‘¿Quiere ser millonario?: 50x15’ y ‘The Wall’, avalan la trayectoria como presentador de Carlos Sobera, cuyo talento, versatilidad, sentido del humor y capacidad para empatizar con el público se ponen ahora al servicio de ‘El Precio Justo’.

Por su parte, Luis Larrodera se convertirá en ‘la voz’ del concurso para presentar y describir los artículos y escaparates cuyo precio han de determinar los concursantes. Larrodera, que ha presentado concursos legendarios como ‘1, 2, 3… a leer esta vez’. ‘Alta tensión’ y ‘Saber y ganar’ y ha prestado su voz en programas como “Supernanny’ y ‘Ven a cenar conmigo’, también interactuará con Carlos Sobera y se encargará de llamar a los concursantes seleccionados para que bajen desde las gradas a concursar.

Récord de casting

No hace aún ni dos meses, el pasado 12 de febrero, comenzó el casting de concursantes para ‘El Precio Justo’, con los únicos requisitos de ser mayor de edad, tener intuición y ganas de divertirse. Desde entonces, más de 11.000 personas se han apuntado para participar en la selección, lo que supone el récord de participación registrado por la productora en sus procesos de casting.