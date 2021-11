Omar Montes, la clave de su éxito: "Seguro que me dan un Gramy de aquí a nada"

" Si pasa el filtro de mi hijo , que es el más facilito, es que está bien la canción. Si pasa el de mi abuela, es que la canción ya es un hit" , detalla Omar Montes con una sonrisa. Luego, cuando se le pregunta por la posibilidad de ganar un Grammy en el futuro, el cantante no tiene dudas: "Seguro que me dan un Grammy de aquí a nada".

Pero mientras hablaba de premios y galardones, Omar confiesa que "ese no es mi afán, ser número 1 es una consecuencia... a mí con quitar a mi madre de fregar escaleras o con tener dinero para ir con mi familia al cine ya me valía". Además, el artista declara sobre el éxito: "Quiero que los chavales que empiezan a cantar no se decepcionen cuando vean que no hay nadie en sus conciertos y de repente vayan a mi Instagram y vean un concierto con 15.000 personas, esa no es la realidad".