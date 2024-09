Anabel Alonso se va entre bromas, tras fallar todas las preguntas con palabras en inglés

Anabel fallaba varias preguntas que contenían palabras en inglés , como ‘Los Angeles Lakers’, ‘Chicago Bulls’, ‘Take That’ o ‘New kids in the block’, y sus compañeros decidían, por unanimidad, votarla para que fuera la expulsada .

Leo Harlem era el primero en pronunciarse cuando Luján Argüelles le preguntaba por los motivos de su voto: “ Para evitarle sufrimientos. He notado que le caen muchas preguntas en la lengua de Shakespeare , en inglés, y que sufre muchísimo. Sabiendo que es de Bilbao, hay que quitar estos sufrimientos a la chavala. Es, sin duda, la rival más débil, y, sobre todo, en ese idioma”, bromeaba.

Anabel Alonso se defendía entonces, alegando que las preguntas de sus compañeros eran más fáciles: “A mí es verdad que soy a la única que le han tocado preguntas en lengua extranjera , ¿entiendes? Es así. ¿Por qué? No lo sé. Todo en inglés y a los demás, que si de que color es el caballo banco de Santiago…”.

Luján Argüelles intervenía entonces: “New kids in the block, Los Angeles Lakers, ¿qué te ha hecho Estados Unidos?”. “No es Estados Unidos, es que estos no perdonan ninguna”, respondía Anabel Alonso, antes de irse entre risas e imitándose a ella misma.