Adara abandona por unos días Twitter por culpa de Maestro Joao: "Me está doliendo ya demasiado"

Ya lo dejó claro en la última gala de 'El tiempo del descuento'. Adara no ve con buenos ojos el acercamiento que hay por parte del Maestro Joao hacia Gianmarco. Su amistad pende de un lío porque la ganadora de 'GH VIP' desconfía de las intenciones de su amigo: "No me está respetando ni teniendo en cuenta como amiga. Nunca se me ocurriría hacer eso con alguien que a él le gusta".