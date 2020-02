Dinio se emociona recordando a Marujita Díaz: “Nunca la voy a olvidar, fui un cobarde”

Dinio ha pasado unos días de bajón en ‘El tiempo del descuento’ y el motivo no es otro que un antiguo amor: Marujita Díaz .

“No me siento orgulloso de haber hecho lo que hice, fui un cobarde, me comporté como una mierda y no se lo merecía porque se portó muy bien conmigo”, comentaba recordando una infidelidad.