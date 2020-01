Gianmarco estalla contra Adara: "Estoy harto de ser tratado siempre así"

El italiano quiere que Adara sea clara con sus sentimientos

"Quiero que hablemos esto fuera", añade Adara

Gianmarco le reprocha a la ganadora que "no tienes humildad"

La relación de Gianmarco y Adara es una montaña rusa. Durante la tarde, al italiano le ha dado un momento de bajón por una broma que ha hecho la ganadora durante la convivencia. Los dos se han sentado en la cama y, de nuevo, han vuelto a hablar.

"Me has dicho que tienes dinero gracias a mí", explica Gianmarco cabizbajo. Además, el concursante ha añadido que está "harto" de que Adara hable de sí misma, que ella siempre quiera ser la protagonista y no cuente con él.

"Te he dicho que has ido hablando de mí, no te inventes cosas", matiza Adara al italiano. Gianmarco no puede seguir hablando y la implicada se cansa de ir todo el día detrás de él: "¿Cuántas veces te tengo que pedir disculpas? Si sabes que hago muchas bromas...".

Gianmarco se ríe, pero no da su brazo a torcer y le achaca que cuando Adara fue al 'Deluxe' habló de él. La acusada, alucinando con lo que escucha, lo corta: "Yo he ido a hablar de mí y de mi situación".