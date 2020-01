Gianmarco habla de sus sentimientos por Adara con Anabel: " Me hace reír con solo mirarme"

Gianmarco echa mucho de menos a Adara. El Italiano no deja de hablar de ella con sus compañeros y asegura que todavía no tiene claro su futuro en Madrid: "Depende de lo que ella quiera hacer", le ha confesado a Anabel Pantoja. El modelo le ha contado a su compañera que es incapaz de enfadarse con la madrileña. "Estoy enfadado pero me mira y ya me hace reír. Me pierdo en sus ojos completamente". "Es muy bonito. ¿Sientes mariposas?", le ha preguntado la sobrina de la tonadillera. "Mamma mía", ha respondido él.