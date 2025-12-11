Malena Guerra Esperanza Buitrago 11 DIC 2025 - 08:41h.

El presunto asesino de Lucca lo maltrataba y golpeaba con conocimiento de la madre

El abogado del abuelo de Lucca, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha: "Ahora lo que quiere es que el parto no dé problemas"

En Almería, numerosos vecinos de Garrucha se han concentrado en el lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida del pequeño Lucca. Hace ya una semana desde que la pareja de la madre, presuntamente, violó y golpeó al niño de cuatro años hasta la muerte. La madre estaría en la casa cuando ocurrieron los hechos pero trató de ocultarlo. Después ambos abandonaron al menor en una playa.

El presunto asesino de Lucca lo maltrataba y golpeaba con conocimiento de la madre, según el auto de prisión. El pasado 3 de diciembre le golpeó con saña en el abdomen y lo violó hasta producirle desgarros. El niño murió por un derrame intestinal.

Según la Guardia Civil, la madre estaba en la casa antes de que falleciera aunque intentó ocultarlo. Los dos, la madre y su novio, abandonaron el cuerpo de Lucca en el búnker de la playa de Garrucha donde fue hallado horas después.

Según los investigadores, la madre se habría inculpado en diferentes audios enviados a sus familiares. “Estoy mal de la cabeza, Lucca no reacciona mi amor”, dice en uno de ellos.

Del auto también se desprende que los vecinos y la familia sabían que maltrataban a Lucca pero nadie denunció. Tampoco denunciaron en el colegio, al que el niño faltaba frecuentemente o acudía con un gorro para tapar los golpes en la cabeza.

El presunto asesino condenado por maltrato a la madre y al niño

El 20 de octubre condenaron al presunto asesino a 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y le impusieron una orden de alejamiento a menos de 250 metros de la madre y del niño.

La valoración de riesgo bajó, de media a baja, porque tras entrevistar a la madre prometió que se iría con su familia y ya no lo vería más. Pero mintió.

Cuando le partió el brazo al niño, la tía de la madre fue al cuartel a preguntar. “Le comentó a dos agentes que le constaba que estaban los dos juntos y les dijeron que debía denunciar”, ha explicado el abogado del abuelo materno, José Luis Martínez, que se ha personado como acusación particular en el caso. La tía no puso denuncia y el niño no fue protegido.

En prisión provisional sin fianza

Tanto la madre como su novio están en prisión provisional comunicada y sin fianza.

El juzgado de guardia de Vera, Almería, consideró que en el caso de la madre había riesgo de fuga, posible destrucción de fuentes de prueba y falta de arraigo suficiente, ya que se enfrenta a la pena más elevada prevista en el ordenamiento penal para los delitos investiga.

Ambos están acusados de los delitos de asesinato y maltrato continuado.

Hasta ahora, ella se ha negado a declarar. Se ha acogido a su derecho a guardar silencio. Él si declaró ante el juez de guardia antes de que los enviaran a la cárcel.