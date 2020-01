Kiko, sobre Estela: “Yo no puedo vivir con esta tensión, está todo el rato llamando la atención”

Kiko le ha hecho este comentario a Estela delante del maestro Joao: “Yo no puedo vivir con esta tensión, está todo el rato llamando la atención para ver si le echo cuentas”, cuando le ha escuchado a la mujer de Matamoros no le ha gustado ese comentario. Parece que ella va todo el rato detrás de él. Pero en la casa parece que el reto de concursantes han visto algunas actitudes de Estela que no les convencen, Pol piensa que hay ciertos actos o comportamientos que Estela podría evitar para que fuera no se malinterpretara.