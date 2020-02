El frío reencuentro entre Diego y Estela en plató: “Yo solo pido sinceridad y no me la has dado”

“No voy a ser falso, hay cosas que me duelen, pero eres mi mujer y te quiero y por eso he estado aquí dando la cara por ti”, decía Diego mientras Estela intentaba justificar su comportamiento dentro de la casa.

“ Quiero continuar mi matrimonio , claro que sí, no creo que sea incompatible eso con tener una amistad con Kiko Jiménez”, comentaba Estela.

“¿Un café con él vas a tener?”, le preguntaba Diego. “No lo sé, fuera de plató no lo sé, pero en plató cuando me lo cruce, sí. Hemos retomado la relación y creo que ahora cuando salga no va a ser como si nada”, respondía ella visiblemente nerviosa.