El presunto autor material de los hechos se ha entregado a la policía y ‘El programa del verano’ ha podido hablar con su hermano en directo. “Ha sido un accidente. Si fuera un asesino, le hubiera pegado un tito o una puñalada. Pero si se cae no es un asesino, él no quería matar a nadie”, ha afirmado. Además, ha negado que hubiese otros miembros de la familia presentes cuando se produjo la muerte de Juan, contrariamente a lo que han contado los testigos: “Yo no estaba presente cuando pasó eso, solo estaba mi hermano”.