Muchas partes de España están sufriendo una gran sequía , pero hay otras donde la falta de agua no se está dejando notar. Es el caso de Orcera, en Jaén , que presume de tener la piscina más grande de España: tiene 85 metros de largo, 25 de ancho y contiene 4 millones de litros de agua.

Muchas de las preguntas de Beatriz Archidona al alcalde han estado relacionadas con la sequía. En España hay muchas poblaciones con restricciones, pero para llenar esta piscina se necesitan 4 millones de litros de agua. ¿No es una contradicción? Juan Francisco defiende que en su zona no hay sequía: “Como no estamos teniendo ese problema, llenamos la piscina y sigue bajando el agua por el río”. Además, ha argumentado que se trata de un gran reclamo turístico no solo para los vecinos del pueblo, sino para otros visitantes de la zona. Para mantener esas visitas, el alcalde ha explicado que el agua se cambia “para que esté cristalina y esté fresquita”.