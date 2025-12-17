Primeras palabras de Agustín Etienne tras las lágrimas de Olga Moreno en 'El tiempo justo'

Ana Carrillo 17 DIC 2025 - 16:26h.

Olga Moreno rompió a llorar en el plató de 'El tiempo justo', el programa en el que colabora, cuando Joaquín Prat le preguntó si estaba bien. La colaboradora no quiso aclarar qué le pasaba, pero en plató se comentó que era la primera vez que no le acompañaba su novio y representante, Agustín Etienne, iniciándose así los rumores de ruptura.

Este verano hubo una ruptura y posterior reconciliación. Y Miguel Frigenti contó en 'Fiesta' que, hace años, Agustín Etienne había tenido un affaire con Adara Molinero cuando era él pareja de Olga Moreno y ella salía con Rodri Fuertes. Todo ello se ha recordado a raíz de las lágrimas de la que fuera madrastra de Rocío Flores.

Giovanna González, colaboradora de 'Vamos a ver', se ha puesto en contacto con Agustín Etienne, que le ha revelado el motivo por el que no acudió a plató a acompañar a su representada como siempre hace: "Me dice que está enfermo. Lleva malísimo con gripe y mal de la tripa como cinco días y solo contesta llamadas urgentes de trabajo y espera estar mejor mañana y pasado".

"El motivo de la ausencia es que está muy malo en casa y no puede moverse", ha aclarado la periodista, ante lo que Kike Calleja ha añadido la información de la que él dispone y es que hace tan solo unos días coincidió con ellos en un evento y los vio bien: "Yo no diría que hay ninguna crisis ni nada, yo los vi perfectamente".

Adriana Dorronsoro se ha pronunciado en la misma línea, pero Pepe del Real sí que ha considerado que es raro que Agustín Etienne no haya dicho claramente a Giovanna González que no existe una crisis entre Olga Moreno y él. "Bueno, me ha contestado", le ha replicado su compañera, que piensa que las explicaciones del representante son suficientes.