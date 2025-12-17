Ana Carrillo 17 DIC 2025 - 13:42h.

Borja Silva ha explicado en TikTok cómo se sintió al besar a Almudena Porras en Villa Playa

Darío reacciona a la conversación con sus compañeros que hizo estallar a Almudena en la tercera hoguera de 'La isla de las tentaciones 9'

Compartir







Los habitantes de Villa Playa celebraron el beso de Almudena Porras y Borja Silva como si de un gol se tratase: los jalearon, saltaron de alegría y se abrazaron para festejar que había llegado el momento que tanto esperaban tras haber visto a la malagueña sufrir mucho por Darío Linero y tener una gran conexión con su tentador favorito en 'La isla de las tentaciones 9'.

En las redes sociales, muchos espectadores han celebrado igual este beso sobre el que Almudena no se ha pronunciado por el momento en sus redes sociales, aunque sí que lo ha hecho Borja, que ha abierto su corazón y ha revelado en un vídeo de TikTok cómo se sintió al besar a la amiga de Sandra Barrios en una noche que había sido muy intensa para ellos pues habían tenido un rifirrafe minutos antes.

Almudena quería que Borja hubiese bailado con ella al comienzo de la fiesta, pero él le dijo que estaba bailando con su amigo Andrea, el tentador favorito de Sandra, y que iría después a encontrarse con ella. Al volver a buscarla, creyó notarla molesta y ella le dijo que no era así, que todo estaba bien, pero estaban tensos, hasta que se quedaron solos en el sofá y comenzaron a jugar con un hielo.

Fue en ese momento cuando llegó el beso, tan esperado por sus compañeros, por parte de los espectadores y por el propio Borja, que ha confesado en un vídeo que ha compartido en TikTok que estaba "muy nervioso" y que el corazón le iba "a mil por hora".

"Hacia años que no me ponía tan nervioso con un beso… ¡espero que lo hayáis disfrutado una tercia parte de lo que yo!", ha añadido el andaluz, que ha recibido muchos mensajes en su post, de fans del programa que le comentan que aplaudieron, que se emocionaron y que lo celebraron como si se tratase de un gol de su equipo.