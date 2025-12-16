Logo de telecincotelecinco
Avance de 'La isla de las tentaciones 9' | Llega la hoguera de confrontación de Helena y Rodri: "A mí no me hables así"

Avance del siguiente programa de 'La isla de las tentaciones'.. Telecinco.es
La cosa está que arde en 'La isla de las tentaciones 9' y ya puedes darle al 'play' al vídeo para ver un avance del próximo programa y ¡no te va a dejar indiferente!

Después de pedir la hoguera de confrontación con Helena, Rodri continua en 'Villa Montaña' muy cerca de Olatz, como también lo están en 'Villa Playa' Helena y Barranco.

Rodri y Helena llegan a la hoguera de confrontación

Llegando el reencuentro en la hoguera de la pareja, que empezará con mucha tensión: "Eres un egoísta de m*". La que no faltará mientras ven imágenes y tienen que revivir todo lo que ha pasado en sus respectivas villas desde que empezase la experiencia: "A mí no me hables así".

Gilbert seguirá avanzando con Mari, con la que pasará la noche en su habitación, mientras Claudia y Gerard provocarán el enfado de Sandra al no dejarla dormir por la noche: "Ten un poco de respeto porque yo estoy al lado".

Además, las parejas tendrán la oportunidad de leer las cartas que se escribieron antes de empezar esta prueba de amor en República Dominicana y provocará infinidad de reacciones.

Todo esto y mucho más en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9' y, mientras llega el momento de verlo al completo, puedes adelantarte a lo que va a pasar con este avance.

