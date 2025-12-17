Ana Carrillo 17 DIC 2025 - 16:46h.

Kike Calleja ha desvelado la información que tiene sobre la relación entre Anabel Pantoja y David Rodríguez

Alexia Rivas, impactada con los "malos términos" con los que David Rodríguez se dirige a la madre de Anabel Pantoja: "No sé cómo Anabel lo consiente"

En 'El tiempo justo', Luis Pliego contó que David Rodríguez se había "plantado" ante su novia, Anabel Pantoja, y le había dicho que no quería coincidir en Navidad con su madre, Merchi Bernal, provocando que la exconcursante de 'GH VIP' pasase "todo el fin de semana llorando".

Alexia Rivas fue un paso más allá y reveló que el fisioterapeuta cordobés se dirigía a su suegra "en muy malos términos" y Antonio Rossi recordó que suegra y yerno no tienen una buena relación desde que, a raíz del ingreso hospitalario de la pequeña Alma a comienzos de este año, le abrieron una investigación judicial al fisioterapeuta y a la influencer.

En 'Vamos a ver' han comentado esta inexistente relación entre Merchi y David, y Kike Calleja ha recordado que el cordobés ha llegado a decirle a sus amigos que ha tenido "movida" con Anabel debido a la situación tan tensa que se vive en su casa cuando coincide con su suegra: "Ha habido muchas discusiones, lo contamos en su momento y hasta contamos que David, y queda por escrito, le ha llegado a decir a sus amigos que estaba durmiendo en un sofá de la movida que tenía con Anabel en ese momento".

Además, el colaborador sostiene que un dato clave es que "Anabel no está desmintiendo la movida que hay entre su madre y David", lo que para él es la confirmación absoluta de que no hay una buena relación entre ellos por mucho que desde su entorno se intente negar lo que para él es evidente por otros datos como que, cuando coincidieron hace meses en el aeropuerto de Sevilla, Merchi solo saludó a Anabel y ni siquiera miró a David.