Shakira, sus declaraciones más duras tras la ruptura: "La música me rescató, he sobrevivido"

Shakira, sobre la canción escrita con sus hijos: "Acróstico es de mis mayores logros personales y como artista"

"He vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea", declara la cantante colombiana

Shakira ha dado una entrevista exclusiva para la revista 'People' en español donde cuenta que la música ha sido su salvación y cómo tras su ruptura con Gerard Piqué ha pasado de la negación y la rabia a la aceptación y la esperanza.

'El programa de Ana Rosa' muestra las declaraciones de la cantante colombiana para la revista después de este último año tan difícil donde asegura: "La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía".

Además, Shakira cuenta como ha sido este proceso de sanación: "He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, la ilusión". Y añade: "Tantas emociones y sentimientos que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor. Hay días en que me siento fuerte, hay días en que siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea".

La cantante habla de cómo se siente personalmente tras pasar momentos tan difíciles durante este último año: "He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, la ilusión". Además, la cantante afirma: "Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más las de las mujeres".